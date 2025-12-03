Diretório de Empresas
Yanolja
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Recursos Humanos

  • Todos os Salários de Recursos Humanos

Yanolja Recursos Humanos Salários

O pacote de remuneração in Korea, South mediano de Recursos Humanos na Yanolja totaliza ₩74.1M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Yanolja. Última atualização: 12/3/2025

Pacote Mediano
company icon
Yanolja
Human Resources
Seoul, KG, Korea, South
Total por ano
$52K
Nível
P4
Salário base
$52K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Yanolja?
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Recursos Humanos ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recursos Humanos na Yanolja in Korea, South é uma remuneração total anual de ₩78,913,825. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Yanolja para a função de Recursos Humanos in Korea, South é ₩74,097,348.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Yanolja

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • PayPal
  • Amazon
  • Apple
  • Spotify
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/yanolja/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.