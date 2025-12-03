Diretório de Empresas
Yadro
Yadro Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware na Yadro varia de RUB 1.99M a RUB 2.82M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Yadro. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$28.9K - $34.2K
Russia
Faixa Comum
Faixa Possível
$25.4K$28.9K$34.2K$36.1K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Yadro?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na Yadro é uma remuneração total anual de RUB 2,823,982. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Yadro para a função de Engenheiro de Hardware é RUB 1,989,065.

