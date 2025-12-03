Diretório de Empresas
XYZ Robotics
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

XYZ Robotics Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in United States na XYZ Robotics varia de $213K a $290K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da XYZ Robotics. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$228K - $275K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$213K$228K$275K$290K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Gerente de Engenharia de Software submissões na XYZ Robotics para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na XYZ Robotics, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na XYZ Robotics in United States é uma remuneração total anual de $290,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na XYZ Robotics para a função de Gerente de Engenharia de Software in United States é $212,500.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para XYZ Robotics

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • DoorDash
  • Snap
  • Square
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/xyz-robotics/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.