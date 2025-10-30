Diretório de Empresas
XPO Logistics
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

XPO Logistics Cientista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Cientista de Dados na XPO Logistics totaliza $142K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da XPO Logistics. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Total por ano
$142K
Nível
L4
Salário base
$123K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$19K
Anos na empresa
4 Anos
Anos de exp
12 Anos
Quais são os níveis de carreira na XPO Logistics?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na XPO Logistics in United States é uma remuneração total anual de $163,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na XPO Logistics para a função de Cientista de Dados in United States é $142,000.

