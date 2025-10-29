Diretório de Empresas
Xperi
Xperi Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Gerente de Engenharia de Software na Xperi totaliza ₹6.51M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Xperi. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Xperi
Software Development Manager
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹6.51M
Nível
SDM 3
Salário base
₹5.21M
Stock (/yr)
₹521K
Bônus
₹781K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na Xperi?
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Xperi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Xperi in India é uma remuneração total anual de ₹8,303,372. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Xperi para a função de Gerente de Engenharia de Software in India é ₹6,853,645.

Outros Recursos