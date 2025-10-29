Diretório de Empresas
Xperi
Xperi Cientista de Dados Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Xperi. Última atualização: 10/29/2025

Remuneração Total Média

€62.2K - €73.3K
Ireland
Faixa Comum
Faixa Possível
€58.1K€62.2K€73.3K€80.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Xperi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Xperi in Ireland é uma remuneração total anual de €80,918. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Xperi para a função de Cientista de Dados in Ireland é €58,095.

