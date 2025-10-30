Diretório de Empresas
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na XPENG Motors 小鹏汽车 totaliza $300K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da XPENG Motors 小鹏汽车. Última atualização: 10/30/2025

Pacote Mediano
company icon
XPENG Motors 小鹏汽车
Software Engineer
Los Angeles - Orange County
Total por ano
$300K
Nível
L5
Salário base
$200K
Stock (/yr)
$100K
Bônus
$0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na XPENG Motors 小鹏汽车?
Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na XPENG Motors 小鹏汽车 in United States é uma remuneração total anual de $430,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na XPENG Motors 小鹏汽车 para a função de Engenheiro de Software in United States é $280,000.

