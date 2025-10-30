Diretório de Empresas
XPENG Motors 小鹏汽车
XPENG Motors 小鹏汽车 Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware in China na XPENG Motors 小鹏汽车 varia de CN¥245K a CN¥348K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da XPENG Motors 小鹏汽车. Última atualização: 10/30/2025

Remuneração Total Média

CN¥279K - CN¥330K
China
Faixa Comum
Faixa Possível
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Hardware na XPENG Motors 小鹏汽车 in China é uma remuneração total anual de CN¥348,473. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na XPENG Motors 小鹏汽车 para a função de Engenheiro de Hardware in China é CN¥245,446.

