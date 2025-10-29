Diretório de Empresas
XP
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

XP Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Brazil mediano de Engenheiro de Software na XP totaliza R$112K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da XP. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Total por ano
R$112K
Nível
L3
Salário base
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Bônus
R$32.8K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na XP?










Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na XP in Brazil é uma remuneração total anual de R$340,295. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na XP para a função de Engenheiro de Software in Brazil é R$115,363.

