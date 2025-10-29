A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Xilinx varia de $153K por year para E3 a $362K por year para E8. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $280K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Xilinx. Última atualização: 10/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
E3
$153K
$110K
$32.5K
$10K
E4
$155K
$128K
$16.7K
$10.3K
E5
$170K
$132K
$23.6K
$13.9K
E6
$224K
$158K
$48.8K
$17.3K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Xilinx, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)