Diretório de Empresas
Xiaomi
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Xiaomi Salários

O salário da Xiaomi varia de $19,587 em remuneração total por ano para Analista de Cibersegurança na faixa mais baixa a $522,375 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Xiaomi. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $43.6K
Contador
$49.8K
Gerente de Operações de Negócio
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Desenvolvimento de Negócios
$106K
Atendimento ao Cliente
$24.1K
Engenheiro de Hardware
$56.5K
Marketing
$197K
Gerente de Produto
$69.8K
Gerente de Projeto
$45.3K
Vendas
$51.3K
Analista de Cibersegurança
$19.6K
Gerente de Engenharia de Software
$522K
Arquiteto de Soluções
$236K
Gerente de Programa Técnico
$47.1K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Xiaomi is Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $522,375. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Xiaomi is $53,899.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Xiaomi

Empresas Relacionadas

  • Kwai
  • Truecaller
  • AT&T
  • Grab
  • Sprint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos