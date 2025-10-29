Diretório de Empresas
Xero
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquiteto de Soluções

Xero Arquiteto de Soluções Salários

Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Xero. Última atualização: 10/29/2025

Remuneração Total Média

A$165K - A$196K
Australia
Faixa Comum
Faixa Possível
A$152KA$165KA$196KA$209K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 1 mais Arquiteto de Soluções submissõe na Xero para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Don't get lowballed

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Xero, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Arquiteto de Soluções ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na Xero in Australia é uma remuneração total anual de A$208,761. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Xero para a função de Arquiteto de Soluções in Australia é A$152,486.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Xero

Empresas Relacionadas

  • Ciena
  • Global Payments
  • Limelight Networks
  • Meltwater
  • Cognizant
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos