O pacote de remuneração in Canada mediano de Gerente de Engenharia de Software na Xero totaliza CA$201K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Xero. Última atualização: 10/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$201K
Nível
hidden
Salário base
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bônus
CA$0
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Xero?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Xero, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na Xero in Canada é uma remuneração total anual de CA$232,790. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Xero para a função de Gerente de Engenharia de Software in Canada é CA$200,610.

Outros Recursos