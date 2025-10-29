Diretório de Empresas
Xero
Xero Gerente de Produto Salários

A remuneração de Gerente de Produto in New Zealand na Xero varia de NZ$149K por year para Product Manager a NZ$202K por year para Lead Product Manager. O pacote de remuneração in New Zealand mediano por year totaliza NZ$159K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Xero. Última atualização: 10/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Product Manager
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
NZ$ --
Product Manager
NZ$149K
NZ$137K
NZ$12K
NZ$0
Senior Product Manager
NZ$181K
NZ$174K
NZ$7.6K
NZ$0
Lead Product Manager
NZ$202K
NZ$175K
NZ$26.9K
NZ$0
Block logo
+NZ$99.3K
Robinhood logo
+NZ$152K
Stripe logo
+NZ$34.2K
Datadog logo
+NZ$59.9K
Verily logo
+NZ$37.7K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Xero, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Xero in New Zealand é uma remuneração total anual de NZ$201,667. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Xero para a função de Gerente de Produto in New Zealand é NZ$157,752.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Xero

