Xe.com Salários

O salário da Xe.com varia de $54,170 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $58,133 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Xe.com. Última atualização: 11/29/2025

Engenheiro de Software
Median $58.1K
Analista de Negócios
$54.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Xe.com é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $58,133. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Xe.com é $56,151.

