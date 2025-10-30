Diretório de Empresas
X-Team
X-Team Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Brazil mediano de Engenheiro de Software na X-Team totaliza R$542K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da X-Team. Última atualização: 10/30/2025

X-Team
Software Engineer
R$542K
Senior
R$529K
R$0
R$13.8K
0 Anos
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na X-Team?
Últimos Salários Enviados
O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na X-Team in Brazil é uma remuneração total anual de R$621,563. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na X-Team para a função de Engenheiro de Software in Brazil é R$544,213.

