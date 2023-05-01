Wrk Salários

Diretório de Empresas
O salário da Wrk varia de $69,589 em remuneração total por ano para Analista de Negócios na faixa mais baixa a $109,065 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wrk. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Analista de Negócios
$69.6K
Designer de Produto
$101K
Vendas
$88.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Engenheiro de Software
$73.3K
Gerente de Engenharia de Software
$109K
Perguntas Frequentes

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Wrk on Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level aastase kogutasuga $109,065. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Wrk keskmine aastane kogutasu on $88,150.

Outros Recursos