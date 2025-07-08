Diretório de Empresas
Wrike
Wrike Salários

O salário da Wrike varia de $10,455 em remuneração total por ano para Redator Técnico na faixa mais baixa a $82,867 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wrike. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $82.9K
Analista de Dados
$64.6K
Redator Técnico
$10.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Wrike is Engenheiro de Software with a yearly total compensation of $82,867. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Wrike is $64,563.

