Wrapbook
Wrapbook Salários

O salário da Wrapbook varia de $106,788 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $234,600 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wrapbook. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $145K
Marketing
$178K
Gerente de Produto
$132K

Vendas
$107K
Gerente de Engenharia de Software
$235K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Wrapbook, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Wrapbook é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $234,600. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Wrapbook é $145,348.

