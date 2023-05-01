Diretório de Empresas
Wpromote
Wpromote Salários

O salário da Wpromote varia de $73,000 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $112,933 para Cientista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wpromote. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Marketing
Median $73K
Engenheiro de Software
Median $110K
Cientista de Dados
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Wpromote est Cientista de Dados at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $112,933. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Wpromote est de $110,000.

