Woundtech
Woundtech Salários

O salário da Woundtech varia de $5,213 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $203,975 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Woundtech. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$204K
Atendimento ao Cliente
$5.2K
Gerente de Programa
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Woundtech é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $203,975. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Woundtech é $189,050.

