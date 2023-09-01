Woundtech Salários

O salário da Woundtech varia de $5,213 em remuneração total por ano para Atendimento ao Cliente na faixa mais baixa a $203,975 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Woundtech . Última atualização: 9/2/2025