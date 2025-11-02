Workday Gerente de Engenharia de Software Salários

A remuneração de Gerente de Engenharia de Software in United States na Workday varia de $213K por year para M2 a $510K por year para M5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $430K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Workday. Última atualização: 11/2/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus M2 Associate Manager $213K $173K $33.3K $6.7K M3 Manager $300K $213K $70K $17.8K M4 Senior Manager $406K $237K $144K $25.4K M5 Director $510K $262K $215K $32.8K Ver 3 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Workday, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

Qual é o cronograma de aquisição na Workday ?

