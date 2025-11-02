Diretório de Empresas
Workday
Workday Analista Financeiro Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista Financeiro na Workday totaliza $294K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Workday. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Workday
Principal Procurement Manager
San Francisco, CA
Total por ano
$294K
Nível
P5
Salário base
$218K
Stock (/yr)
$50K
Bônus
$26K
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Workday?
Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Workday, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na Workday in United States é uma remuneração total anual de $626,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Workday para a função de Analista Financeiro in United States é $276,800.

Outros Recursos