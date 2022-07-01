Wisk Salários

O salário da Wisk varia de $100,500 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $232,155 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wisk . Última atualização: 9/11/2025