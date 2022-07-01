Diretório de Empresas
Wisk
Wisk Salários

O salário da Wisk varia de $100,500 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $232,155 para Engenheiro de Hardware na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wisk. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $176K
Engenheiro Aeroespacial
$153K
Engenheiro de Hardware
$232K

Recursos Humanos
$133K
Engenheiro Mecânico
$216K
Designer de Produto
$101K
Perguntas Frequentes

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Wisk è Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $232,155. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Wisk è $164,130.

