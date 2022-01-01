Diretório de Empresas
Willis Towers Watson
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Willis Towers Watson Salários

O salário da Willis Towers Watson varia de $19,281 em remuneração total por ano para Cybersecurity Analyst na faixa mais baixa a $227,515 para Arquiteto de Soluções na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Willis Towers Watson. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Atuário
Median $123K
Analista de Negócios
Median $65K
Consultor de Gestão
Median $90K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Gerente de Produto
Median $107K
Desenvolvimento de Negócios
$46.5K
Atendimento ao Cliente
$69.7K
Cientista de Dados
$41.7K
Gerente de Projeto
$79K
Vendas
$63.2K
Cybersecurity Analyst
$19.3K
Engenheiro de Software
$54.1K
Gerente de Engenharia de Software
Median $120K
Arquiteto de Soluções
$228K
Recompensas Totais
$81.3K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Willis Towers Watson é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $227,515. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Willis Towers Watson é $74,339.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Willis Towers Watson

Empresas Relacionadas

  • EQ
  • Aon
  • BlackRock
  • Jack Henry & Associates
  • Broadridge
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos