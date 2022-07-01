Diretório de Empresas
Wildlife Studios
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Wildlife Studios Salários

O salário da Wildlife Studios varia de $19,813 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $767,820 para Gerente de Design de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wildlife Studios. Última atualização: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $19.8K

Engenheiro de Software de Jogos

Gerente de Engenharia de Software
Median $108K
Analista de Negócios
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Analista de Dados
$39.5K
Cientista de Dados
$177K
Designer de Produto
$23.2K
Gerente de Design de Produto
$768K
Gerente de Produto
$26.1K
Gerente de Programa
$105K
Gerente de Projeto
$130K
Recrutador
$22.3K
Arquiteto de Soluções
$23.1K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Wildlife Studios é Gerente de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $767,820. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Wildlife Studios é $41,538.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Wildlife Studios

Empresas Relacionadas

  • Playrix
  • VGW
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos