A remuneração de Engenheiro de Software in Brazil na WEX varia de R$118K por year para Software Engineer II a R$168K por year para Software Engineer III. O pacote de remuneração in Brazil mediano por year totaliza R$153K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da WEX. Última atualização: 9/22/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
