Western Union Engenheiro de Software Salários em Pune Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Pune Metropolitan Region mediano de Engenheiro de Software na Western Union totaliza ₹1.85M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Western Union. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Total por ano
₹1.85M
Nível
Junior
Salário base
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
6 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Western Union in Pune Metropolitan Region é uma remuneração total anual de ₹3,030,526. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Western Union para a função de Engenheiro de Software in Pune Metropolitan Region é ₹1,846,136.

