Western Union Cientista de Dados Salários em India

O pacote de remuneração in India mediano de Cientista de Dados na Western Union totaliza ₹2.72M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Western Union. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano Western Union Senior Decision. Scientist Pune, MH, India Total por ano ₹2.72M Nível - Salário base ₹2.51M Stock (/yr) ₹0 Bônus ₹210K Anos na empresa 3 Anos Anos de exp 8 Anos

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Últimos Salários Enviados

​ Filtro da Tabela Inscrever-se Adicionar Adicionar Comp Adicionar Remuneração

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( INR ) Base | Ações (ano) | Bônus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Receba notificações de novos salários Exportar DadosVer Vagas Abertas

RH / Recrutamento? Crie uma proposta interativa

Contribuir

Qual é o cronograma de aquisição na Western Union ?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas . Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais → Digite Seu E-mail Digite Seu E-mail Inscrever-se Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.