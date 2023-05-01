WEKA Salários

O salário da WEKA varia de $145,884 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $323,375 para Desenvolvimento de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da WEKA . Última atualização: 9/20/2025