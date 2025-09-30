Diretório de Empresas
Waymo
Waymo Engenheiro de Software Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area na Waymo varia de $234K por year para L3 a $900K por year para L7. O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano por year totaliza $355K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Waymo. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
(Nível Iniciante)
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
WMU

Na Waymo, WMUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Sistemas

Cientista de Pesquisa

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Waymo in San Francisco Bay Area é uma remuneração total anual de $900,429. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Waymo para a função de Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area é $353,000.

