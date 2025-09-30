A remuneração de Engenheiro de Software in Poland na Waymo varia de PLN 80.1K por year para L3 a PLN 97.1K por year para L4. O pacote de remuneração in Poland mediano por year totaliza PLN 87K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Waymo. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Waymo, WMUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
WMUs are Waymo's version of RSUs
