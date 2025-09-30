Diretório de Empresas
Waymo
Waymo Gerente de Programa Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Gerente de Programa na Waymo totaliza $194K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Waymo. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Total por ano
$194K
Nível
L4
Salário base
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Bônus
$21.8K
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Waymo?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
WMU

Na Waymo, WMUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $332,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the Gerente de Programa role in San Francisco Bay Area is $228,500.

