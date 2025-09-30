Diretório de Empresas
Waymo
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

  • San Francisco Bay Area

Waymo Gerente de Produto Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Gerente de Produto na Waymo totaliza $418K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Waymo. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Total por ano
$418K
Nível
L5
Salário base
$233K
Stock (/yr)
$150K
Bônus
$35K
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Waymo?

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
WMU

Na Waymo, WMUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gerente de Produto hjá Waymo in San Francisco Bay Area er árleg heildarlaun upp á $575,791. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Waymo fyrir Gerente de Produto hlutverkið in San Francisco Bay Area er $393,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Waymo

Empresas Relacionadas

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos