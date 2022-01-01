Diretório de Empresas
Waymo
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Waymo Salários

O salário da Waymo varia de $59,623 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $950,000 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Waymo. Última atualização: 8/28/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Sistemas

Cientista de Pesquisa

Gerente de Programa Técnico
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
Cientista de Dados
L4 $255K
L5 $339K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Engenheiro de Hardware
L5 $394K
L6 $479K
Gerente de Produto
Median $418K
Gerente de Engenharia de Software
Median $950K
Gerente de Programa
Median $194K
Recursos Humanos
Median $145K
Recrutador
Median $173K
Engenheiro Mecânico
Median $378K
Contador
$98K

Contador Técnico

Gerente de Operações de Negócio
$358K
Analista de Negócios
$392K
Desenvolvimento de Negócios
$510K
Gerente de Ciência de Dados
$390K
Analista Financeiro
$265K
Tecnólogo da Informação (TI)
$59.6K
Operações de Marketing
$209K
Designer de Produto
$118K
Gerente de Projeto
$543K
Pesquisador de UX
$125K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
WMU

Na Waymo, WMUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

WMUs are Waymo's version of RSUs

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Waymo é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $950,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Waymo é $338,893.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Waymo

Empresas Relacionadas

  • Argo AI
  • Noom
  • Tango
  • Survios
  • Instacart
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos