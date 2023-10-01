Wadhwani AI Salários

O salário da Wadhwani AI varia de $13,918 em remuneração total por ano para Capitalista de Risco na faixa mais baixa a $153,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wadhwani AI . Última atualização: 11/13/2025