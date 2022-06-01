Diretório de Empresas
Wachter
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Wachter Salários

O salário da Wachter varia de $69,650 em remuneração total por ano para Recursos Humanos na faixa mais baixa a $119,400 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Wachter. Última atualização: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Recursos Humanos
$69.7K
Designer de Produto
$119K
Gerente de Projeto
$70.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Wachter é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $119,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Wachter é $70,350.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Wachter

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Google
  • DoorDash
  • Intuit
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos