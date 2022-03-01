VVDN Technologies Salários

Diretório de Empresas
O salário da VVDN Technologies varia de $1,172 em remuneração total por ano para Engenheiro de Hardware na faixa mais baixa a $122,400 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VVDN Technologies. Última atualização: 11/13/2025

Engenheiro de Software
Median $100K
Engenheiro de Hardware
$1.2K
Designer de Produto
$4.6K

Gerente de Produto
$122K
Arquiteto de Soluções
$39.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na VVDN Technologies é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $122,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na VVDN Technologies é $39,689.

