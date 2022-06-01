Vulcan Cyber Salários

Diretório de Empresas
O salário da Vulcan Cyber varia de $129,052 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $174,125 para Engenheiro de Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vulcan Cyber. Última atualização: 11/13/2025

Engenheiro de Software
Median $129K
Operações de Marketing
$148K
Engenheiro de Vendas
$174K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Vulcan Cyber é Engenheiro de Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $174,125. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Vulcan Cyber é $147,900.

