VTB Salários

O salário da VTB varia de $23,780 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $165,340 para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VTB. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $41.3K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Cientista de Dados
Median $32.8K
Arquiteto de Soluções
Median $83.8K

Designer de Produto
Median $44.9K
Gerente de Projeto
Median $40.3K
Analista de Negócios
Median $41.1K
Gerente de Produto
Median $54K
Analista de Dados
$23.8K
Analista Financeiro
$44.9K
Recursos Humanos
$89.8K
Tecnólogo da Informação (TI)
$165K
Marketing
$52.7K
Vendas
$34.1K
Gerente de Programa Técnico
$128K
Capitalista de Risco
$117K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na VTB é Tecnólogo da Informação (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $165,340. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na VTB é $44,919.

