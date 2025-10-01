A remuneração de Engenheiro de Software in Pune Metropolitan Region na VMware varia de ₹2.25M por year para P1 a ₹8.4M por year para Staff Engineer 1. O pacote de remuneração in Pune Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹4.82M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
MTS 1
₹2.23M
₹1.4M
₹614K
₹212K
MTS 2
₹2.55M
₹2.13M
₹320K
₹94.2K
MTS 3
₹4.09M
₹3.24M
₹672K
₹181K
Senior MTS
₹6.13M
₹4.53M
₹1.1M
₹495K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)
