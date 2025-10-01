VMware Engenheiro de Software Salários em Bulgaria

A remuneração de Engenheiro de Software in Bulgaria na VMware varia de BGN 45K por year para P1 a BGN 224K por year para Staff Engineer 2. O pacote de remuneração in Bulgaria mediano por year totaliza BGN 113K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus MTS 1 P1 ( Nível Iniciante ) BGN 45K BGN 38.8K BGN 3.9K BGN 2.3K MTS 2 P2 BGN 73.9K BGN 56.8K BGN 11.5K BGN 5.6K MTS 3 P3 BGN 99.6K BGN 78.5K BGN 15.3K BGN 5.7K Senior MTS P4 BGN 121K BGN 93.9K BGN 18.9K BGN 7.8K Ver 5 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 12.50 % semestral )

25 % adquire no 4th - ANO ( 12.50 % semestral )

Qual é o cronograma de aquisição na VMware ?

