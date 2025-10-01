A remuneração de Gerente de Produto in New York City Area na VMware varia de $200K por year para P3 a $488K por year para P6. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $311K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)
25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)