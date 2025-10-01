Diretório de Empresas
VMware
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Produto

  • New York City Area

VMware Gerente de Produto Salários em New York City Area

A remuneração de Gerente de Produto in New York City Area na VMware varia de $200K por year para P3 a $488K por year para P6. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $311K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da VMware. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na VMware, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (12.50% semestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (12.50% semestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na VMware in New York City Area é uma remuneração total anual de $487,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na VMware para a função de Gerente de Produto in New York City Area é $230,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para VMware

Empresas Relacionadas

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos