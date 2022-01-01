VK Salários

O salário da VK varia de $16,887 em remuneração total por ano para Gerente de Operações de Negócio na faixa mais baixa a $201,000 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VK. Última atualização: 9/16/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na VK, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
