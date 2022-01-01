Diretório de Empresas
VK
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

VK Salários

O salário da VK varia de $16,887 em remuneração total por ano para Gerente de Operações de Negócio na faixa mais baixa a $201,000 para Gerente de Ciência de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VK. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Engenheiro iOS

Engenheiro Android

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Cientista de Dados
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Gerente de Produto
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista de Dados
Median $39K
Gerente de Engenharia de Software
Median $80.2K
Designer de Produto
Median $36.6K

Designer UI

Gerente de Projeto
Median $45.4K
Analista de Cibersegurança
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Gerente de Operações de Negócio
$16.9K
Analista de Negócios
$18.2K
Desenvolvimento de Negócios
$47.2K
Gerente de Ciência de Dados
$201K
Engenheiro de Hardware
$101K
Recursos Humanos
$31.8K
Tecnólogo da Informação (TI)
$47K
Jurídico
$32K
Recrutador
$37.3K
Arquiteto de Soluções
$62.6K

Arquiteto de Dados

Gerente de Programa Técnico
$70.2K
Pesquisador de UX
$34.7K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na VK, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na VK é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na VK é $42,804.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para VK

Empresas Relacionadas

  • Cabify
  • Gett
  • Ola
  • Hotstar
  • PhonePe
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos