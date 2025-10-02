Diretório de Empresas
VividCloud
VividCloud Engenheiro de Software Salários em Portland-Auburn Area

O pacote de remuneração in Portland-Auburn Area mediano de Engenheiro de Software na VividCloud totaliza $150K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da VividCloud. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
VividCloud
Software Engineer
Brunswick, ME
Total por ano
$150K
Nível
Principal Engineer
Salário base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na VividCloud?

$160K

Últimos Salários Enviados
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na VividCloud in Portland-Auburn Area é uma remuneração total anual de $165,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na VividCloud para a função de Engenheiro de Software in Portland-Auburn Area é $150,000.

