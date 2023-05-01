Diretório de Empresas
Visual Data Media Services
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Visual Data Media Services Salários

O salário da Visual Data Media Services varia de $32,249 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $110,550 para Analista de Dados na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Visual Data Media Services. Última atualização: 9/16/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Analista de Dados
$111K
Operações de Marketing
$45.7K
Vendas
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Engenheiro de Software
$32.2K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Visual Data Media Services é Analista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $110,550. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Visual Data Media Services é $62,653.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Visual Data Media Services

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Airbnb
  • Amazon
  • Google
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos