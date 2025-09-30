Diretório de Empresas
Visma
Visma Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in Finland mediano de Gerente de Produto na Visma totaliza €52.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Visma. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Visma
Product Owner
Helsinki, ES, Finland
Total por ano
€52.3K
Nível
L2
Salário base
€52.3K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Visma?

€142K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Visma in Finland é uma remuneração total anual de €64,128. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Visma para a função de Gerente de Produto in Finland é €52,284.

