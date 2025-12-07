Diretório de Empresas
A remuneração total média de Marketing in India na Visai Labs varia de ₹346K a ₹502K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Visai Labs. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$4.5K - $5.2K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$3.9K$4.5K$5.2K$5.7K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Visai Labs?

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na Visai Labs in India é uma remuneração total anual de ₹502,267. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Visai Labs para a função de Marketing in India é ₹346,100.

