Diretório de Empresas
Virta Health
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Virta Health Salários

O salário mediano da Virta Health é $215,000 para Engenheiro de Software . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Virta Health. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $215K

Engenheiro de Software Backend

Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Virta Health, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Virta Health é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $215,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Virta Health é $215,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Virta Health

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Roblox
  • Snap
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos