Virta Health Salários

O salário mediano da Virta Health é $215,000 para Engenheiro de Software . O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Virta Health. Última atualização: 9/2/2025
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Virta Health, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
