Diretório de Empresas
Virginia Tech
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Virginia Tech Salários

O salário da Virginia Tech varia de $33,150 em remuneração total por ano para Engenheiro Biomédico na faixa mais baixa a $91,540 para Engenheiro de Materiais na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Virginia Tech. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Cientista de Dados
Median $68.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Engenheiro de Hardware
Median $42K
Engenheiro Biomédico
$33.2K
Engenheiro Químico
$51K

Engenheiro de Pesquisa

Tecnólogo da Informação (TI)
$78K
Engenheiro de Materiais
$91.5K
Arquiteto de Soluções
$75.4K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Virginia Tech é Engenheiro de Materiais at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $91,540. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Virginia Tech é $68,640.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Virginia Tech

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Lyft
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Stripe
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos